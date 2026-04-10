Gli ultras del Termoli e l’aiuto agli automobilisti bloccati sull’autostrada dopo la frana I gesti che nessuno racconta

Gli ultras del Termoli sono stati protagonisti di un intervento in supporto agli automobilisti rimasti bloccati sull’autostrada a causa di una frana. Sono stati condivisi sui social media scatti e video che mostrano il loro aiuto alle persone coinvolte, senza che la vicenda abbia ricevuto molta copertura mediatica. La vicenda si distingue per il fatto che, diversamente da altri eventi di cronaca, non ha suscitato molte discussioni o approfondimenti ufficiali.

Fosse stata una scazzottata in mezzo allo strada o una lite in un bar, ci troveremmo davanti a decine di articoli, post, video e foto. Niente di tutto questo, ma ciò che vedete in queste 4 foto un po' scure poiché scattate di sera con un cellulare, raccontano qualcosa che ho ritenuto giusto andasse sottolineato. Partiamo dal presupposto che al posto di questi ragazzi potevano essercene altri e in altri luoghi, dunque per un attimo dimenticate le rivalità. In questi giorni in cui il Molise vive grosse criticità nella zona Adriatica, in particolar modo nei comuni di Petacciato, Campomarino, Termoli e Montenero di Bisaccia, mi piaceva sottolineare questo episodio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Gli ultras del Termoli e l’aiuto agli automobilisti bloccati sull’autostrada dopo la frana, “I gesti che nessuno racconta” Violenti scontri tra ultras di Fiorentina e Roma sull’autostrada A1: panico tra gli automobilistiMomenti di forte tensione si sono verificati sull’autostrada A1, nei pressi di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove tifosi della... Si "risveglia" una frana in Molise. Treni bloccati a Termoli e autostrada bloccataEnormi disagi per i passeggeri diretti al nord Italia lungo la dorsale ferroviaria adriatica . Argomenti più discussi: Ultras del Termoli al casello A14: acqua agli automobilisti bloccati; Scheda squadra Calcio Termoli 1920. Scontri al Ferdeghini, in manette due ultras dello SpeziaFanno parte del gruppo che ha contestato la squadra al ritorno da Carrara. Dieci gli agenti feriti, la polizia studia i video per identificare altri responsabili ... rainews.it Maltempo, altre evacuazioni a Termoli e Campomarino. 150 gli sfollatiE' stata disposta anche la chiusura degli uffici pubblici nei comuni di Termoli, Campomarino, Larino, Guglionesi, Palata, Portocannone, San Martino in Pensilis e Guardialfiera. Criticità a Termoli ... rainews.it Treni, ripresa la circolazione sulla linea adriatica nel tratto tra le stazioni di Termoli e Vasto San Salvo. Il primo treno a circolare è stato il Regionale Termoli - Pescara partito alle 6.00. Aldo Isi (Amministratore delegato e direttore generale di Reti Ferroviarie I - facebook.com facebook Circolazione in graduale ripresa dopo la chiusura del tratto tra Termoli e Montenero di Bisaccia. Fino al completo ripristino della linea, spiega Trenitalia, 'il programma dei treni potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni' #ANSA x.com