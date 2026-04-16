Allied Echo 2026 | la rivoluzione che fonde strada e gravel a 45mm

Il produttore di biciclette Allied ha annunciato una nuova versione del modello Echo, chiamata Allied Echo 2026, che combina elementi di strada e gravel con una forcella da 45mm. La nuova versione rappresenta un aggiornamento rispetto al modello lanciato nel 2021, introducendo miglioramenti tecnici e di design. La presentazione si inserisce nel contesto di un settore in continua evoluzione, dove le bici ibride stanno diventando sempre più popolari.

Il produttore di biciclette Allied ha presentato la nuova versione del modello Echo, segnando un netto distacco tecnologico rispetto alla versione lanciata nel 2021. La nuova progettazione abbandona i componenti regolabili per concentrarsi su una compatibilità pneumatica superiore, puntando a ridefinire il confine tra il mondo della strada e quello del gravel. L’evoluzione tecnica verso una nuova gestione dei volumi pneumatici. La strategia di sviluppo intrapresa da Allied per l’Echo 2026 si allontana radicalmente dalle soluzioni meccaniche adottate cinque anni fa. Se il precedente modello si basava sulla presenza di due piccoli componenti in alluminio, i cosiddetti flip-chip situati sulla forcella e sul forcellino per variare la sezione degli pneumatici tra i 30mm e i 40mm, la nuova versione ha eliminato completamente questi elementi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allied Echo 2026: la rivoluzione che fonde strada e gravel a 45mm Notizie correlate Tadej Pogacar ha un’arma segreta per la Parigi-Roubaix? Rivoluzione tecnica totale, al limite del gravelTadej Pogacar si presenterà con grandi ambizioni alla Parigi-Roubaix, che andrà in scena domenica 12 aprile e che proporrà 54,8 km sugli iconici... Enrica Maravalle a Nizza: la pittura che fonde resina e sogniSabato 18 aprile, alle ore 17:00, la galleria situata in via Trento 61 a Nizza Monferrato ospiterà l’inaugurazione di un percorso espositivo...