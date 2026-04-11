Tadej Pogacar si prepara per la Parigi-Roubaix, una delle classiche più dure del ciclismo, in programma domenica 12 aprile. La corsa si svolgerà su un percorso di 54,8 km di pavé nel nord della Francia e si prevede che il campione sloveno affronterà questa prova con una strategia tecnica innovativa, che potrebbe includere un approccio rivoluzionario al mezzo. La sua partecipazione ha già attirato l’attenzione degli appassionati.

Tadej Pogacar si presenterà con grandi ambizioni alla Parigi-Roubaix, che andrà in scena domenica 12 aprile e che proporrà 54,8 km sugli iconici tratti in pavé nel nord della Francia. Dopo aver trionfato alla Milano-Sanremo e al Giro delle Fiandre, il fuoriclasse sloveno andrà a caccia della prima affermazione in carriera nel ribattezzato Inferno del Nord e proverà a tenere vivo il sogno di vincere le cinque Classiche Monumento nella stessa stagione, impresa mai riuscita nella storia del ciclismo. Il capitano della UAE Emirates dovrà fare i conti soprattutto con l’olandese Mathieu van der Poel, capace di dettare legge nelle ultime tre edizioni e che insegue quel poker di fila precluso a tutte le grandi leggende del passato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar ha un’arma segreta per la Parigi-Roubaix? Rivoluzione tecnica totale, al limite del gravel

Tadej Pogacar trionfa al Giro delle Fiandre. E ora la Parigi-RoubaixNuovo appuntamento con Bike Today, insieme al nostro compagno d’avventura Gian Luca Giardini, per rivivere e analizzare il Giro delle Fiandre 2026.

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