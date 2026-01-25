Serie A la Juventus travolge il Napoli | tris bianconero all' Allianz Stadium

La Juventus ha battuto il Napoli 3-0 nell’incontro della 22ª giornata di Serie A, giocato all’Allianz Stadium. Con questa vittoria, i bianconeri raggiungono temporaneamente la Roma al quarto posto con 42 punti, avvicinando i partenopei a una lunghezza. La classifica rimane comunque aperta, con l’Inter saldamente in testa a nove punti di vantaggio.

La Juventus supera 3-0 il Napoli all'Allianz Stadium nel match valido per la 22a giornata di Serie A e aggancia momentaneamente la Roma al quarto posto in classifica a quota 42 punti, portandosi a una sola lunghezza dai campani, che restano fermi a 43, a meno nove dalla capolista Inter. David sblocca il risultato al 21' su assist di Locatelli, nella ripresa i bianconeri dilagano nel quarto d'ora finale con il raddoppio di Yildiz, imbeccato da Miretti dopo un errore in fase di costruzione di Juan Jesus, e il tris di Kostic, a segno con un rasoterra da fuori area. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

