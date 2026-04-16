Alle origini di Marco Palestra | dal campetto di Assago alla Nazionale

Da gazzetta.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Palestra, nato nel 2005, ha iniziato a giocare nel Centro Sportivo di Assago, in provincia di Milano. Da lì, ha proseguito la sua crescita calcistica fino a entrare nel giro della Nazionale. Questo percorso si snoda tra i primi allenamenti nel campetto locale e le convocazioni con la rappresentativa azzurra. La sua storia si sviluppa in presenza di queste tappe fondamentali, che segnano le sue origini e la sua evoluzione come calciatore.

Vi portiamo con noi in un viaggio nei luoghi dove il classe 2005 ha mosso i primi passi col pallone. Dal Centro Sportivo di Assago, nella provincia Milanese, alla Nazionale: ecco dov'è nato Marco Palestra.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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