Chi è Luchè in gara a Sanremo 2026 dal nome vero alle origini alla fidanzata dalle canzoni più famose alle pizzerie a Londra e New York

Luchè, conosciuto con il nome vero Luca Imprudente, ha iniziato a fare musica negli anni Novanta creando il duo Co’Sang con Ntò. La causa del suo successo deriva dalla sua capacità di unire rap e melodie, che lo ha portato a partecipare a Sanremo 2026. Oltre alla scena musicale, gestisce anche pizzerie a Londra e New York, dove si dedica alla sua passione per la cucina. La sua storia continua a evolversi tra musica e imprenditoria.

Luca Imprudente, in arte Luchè, è tra i protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Per la prima volta in gara come concorrente nella sezione Big, il rapper napoletano porta sul palco dell’Ariston il brano “Labirinto”, una canzone che mescola urban, soul e introspezione, e che racconta le complessità del percorso interiore, delle relazioni e della propria identità artistica. La partecipazione di Luchè rappresenta un momento storico per il rap italiano, che trova sempre più spazio nella kermesse tradizionalmente legata alla canzone melodica. Chi è Luchè, biografia e origini Luchè, nome d’arte di Luca Imprudente, è nato a Napoli il 7 gennaio 1981. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Chi è Levante in gara a Sanremo 2026, dal nome vero alle origini, dal marito ai figli, dalla carriera alle canzoni più famoseLevante, nome d’arte di Claudia Lagona, ha avuto una relazione con l’avvocato siciliano Pietro Palumbo dal 2019 e nel 2022 ha avuto una figlia, Alma Futura.

Chi è Samurai Jay in gara a Sanremo 2026, dal nome vero alla vita privata, dalla fidanzata alla carriera alle canzoni più famoseSamurai Jay ha attirato l’attenzione a Sanremo 2026 per la sua partecipazione, dopo aver conquistato il pubblico con brani energici e un stile distintivo.

Sanremo 2026, la reazione in diretta dei cantanti quando scoprono di essere in gara

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Chi è Luché per la prima volta in gara a Sanremo 2026 con la canzone Labirinto. FOTO; Luchè a Sanremo 2026: il debutto al Festival di un protagonista del rap con Labirinto; Luchè: A Sanremo con Labirinto e la grinta di chi cerca la propria strada; Luché debutta a Sanremo 2026: cosa aspettarsi da Labirinto.

Sanremo 2026, chi è Luchè: la carriera, i Co' Sang e il ritorno all'Ariston con LabirintoLuchè, dopo aver calcato il palcoscenico dell'Ariston come ospite di Geolier insieme Guè e Gigi D'Alessio nella serata delle cover dell'edizione 2024, torna sul sul ... ilmattino.it

Luchè, Labirinto: testo e significatoLuchè partecipa a Sanremo 2026 con Labirinto (di D. Petrella - L. Imprudente D. Petrella - S. Tognini - R. Castagnola) Ed. Universal Music Publishing ... ilgazzettino.it

Ne finisce una e ne ricomincia un'altra. Scuole chiuse a New York - facebook.com facebook

Una nuova bufera di neve investe il nordest degli Stati Uniti. Scuole chiuse a New York, in Massachusetts, Rhode Island, Pennsylvania, Delaware, Connecticut e New Jersey. Le autorità scolastiche della Grande Mela hanno annunciato che 13 edifici saranno x.com