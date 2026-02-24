Chi è Levante in gara a Sanremo 2026 dal nome vero alle origini dal marito ai figli dalla carriera alle canzoni più famose

Levante, nome d’arte di Claudia Lagona, ha avuto una relazione con l’avvocato siciliano Pietro Palumbo dal 2019 e nel 2022 ha avuto una figlia, Alma Futura. La cantautrice, nota per le sue canzoni più popolari e la presenza energica sul palco, si prepara a tornare a Sanremo nel 2026. La sua carriera musicale si combina con esperienze di scrittura e performance, attirando l’attenzione di molti fan. La sua partecipazione all’edizione 2026 suscita grande interesse.

Claudia Lagona, meglio conosciuta come Levante, è una cantautrice, scrittrice e performer dalla forte personalità artistica, che nel 2026 torna in gara sul palco del Festival di Sanremo per la 76ª edizione, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston di Sanremo con il brano “Sei tu”, una ballad che esplora l’intimità dei sentimenti e il desiderio di esprimere le proprie emozioni. Quella del 2026 è la sua terza partecipazione al Festival: dopo Tikibombom nel 2020 e Vivo nel 2023, Levante torna sul palco più celebre della canzone italiana con un pezzo che riflette una nuova sensibilità nel raccontare l’amore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Leggi anche: Chi è Sayf in gara a Sanremo 2026, dal nome vero alle origini, dalla fidanzata alla carriera ai brani più famosi

Chi è Arisa, dal nome vero alla canzone a Sanremo 2026, dalla vita privata al fidanzato, dalla carriera ai brani più famosiArisa ha scelto di partecipare a Sanremo 2026 portando il brano “Magica favola”, scritto per riflettere su vita, amore e tempo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026, chi è Levante con la canzone Sei tu. FOTO; Levante torna a Sanremo con una canzone sull'innamoramento: Andrò nuda; Sanremo 2026: Chi è Levante? Età, Fidanzato, Figlia. Tutto sulla Cantante in gara al Festival; Levante a Sanremo 2026: il brano e la scelta di non andare all'Eurovision. Non gareggio con chi porta avanti un massacro di massa.

Sanremo 2026, chi è Levante: la vita e la carrieraLevante è pronta a tornare sul palco di Sanremo 2026, questo volta con un brano intitolato Sei tu. «Racconta del desiderio di esprimere le proprie ... ilmattino.it

Levante, chi è la cantante: età, dove vive, figlia e significato del nomeLevante, cantautrice siciliana, torna in gara al Festival di Sanremo 2026 per la terza volta con il brano Sei tu, dopo le partecipazioni del 2020 e del 2023. Poi tornerà ... ilmessaggero.it

Levante, chi è la cantante: età, dove vive, figlia e significato del nome x.com

Radio Subasio. . Chi sono gli artisti in gara al 76° Festival di Sanremo Scoprilo con le nostre Identi-Card a cura di #IgnazioFailla Protagonista di oggi è... Levante #radiosubasio #identicard #sanremo2026 #extrafestival - facebook.com facebook