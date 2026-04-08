Allarme voli per mancanza di carburante? Perché non conviene assicurarsi e cosa si rischia davvero

Un allarme ha coinvolto gli aeroporti italiani di Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna, dopo che uno dei principali distributori di cherosene ha annunciato una distribuzione limitata. La decisione ha portato a preoccupazioni sulla possibilità di mancanza di carburante per i voli, suscitando domande sui rischi e sulle coperture assicurative in caso di problemi legati alla fornitura. La situazione ha generato attenzione tra le compagnie aeree e i passeggeri.

(Adnkronos) – L’allarme è iniziato quando uno dei maggiori distributori di cherosene ha annunciato la distribuzione contingentata per gli aeroporti di Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna. Poi è arrivata la notizia della mancanza di carburante per gli aerei a Brindisi per qualche giorno e quantità limitate negli aeroporti di Pescara e Reggio Calabria, mentre. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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