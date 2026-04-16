La Commissione Europea ha diffuso un avviso ufficiale ai paesi membri riguardo a un possibile blackout energetico. La preoccupazione nasce dalle tensioni in Iran, che potrebbero compromettere i flussi di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. La situazione viene monitorata attentamente, poiché un’interruzione delle forniture potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità dell’approvvigionamento energetico europeo.

La Commissione Europea ha lanciato un avvertimento ai governi degli Stati membri per prevenire un possibile collasso energetico dovuto alle tensioni in Iran, che minacciano la stabilità dei flussi globali attraverso lo stretto di Hormuz. Se il passaggio marittimo dovesse chiudersi per un periodo prolungato, l’intera Europa si troverebbe dinanzi alla necessità di limitare drasticamente i propri consumi per far fronte a una carenza di approvvigionamenti. L’impatto sui costi e le scorte critiche del carburante. Nonostante le forniture attuali risultino ancora garantite, il mercato sta già reagendo con prezzi del gas naturale e del petrolio che hanno subito un’impennata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme UE: rischio blackout energetico per tensioni in Iran

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