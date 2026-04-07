Un ex presidente degli Stati Uniti ha espresso un avvertimento riguardo a un rischio di scomparsa di una civiltà. In risposta, l’Iran ha deciso di interrompere ogni rapporto diplomatico con gli Stati Uniti. Questa decisione si inserisce in un quadro di tensioni tra le due nazioni, che potrebbe avere ripercussioni anche su altri paesi, tra cui l’Italia. La situazione ha suscitato preoccupazioni sulla stabilità energetica e sulla possibilità di blackout nel nostro paese.

Donald Trump ha lanciato un avvertimento estremo sulla possibile scomparsa di un’intera civiltà, innescando una reazione a catena che ha portato l’Iran a interrompere ogni contatto diplomatico con Washington. Le parole del presidente americano arrivano mentre il livello di allerta globale precipita. La risposta di Teheran è stata immediata e drastica: il blocco totale dei canali di comunicazione con gli Stati Uniti segna un punto di non ritorno in un equilibrio già precario. Il conflitto si sta spostando rapidamente sul terreno operativo. A Kashan e Qom sono stati colpiti infrastrutture ferroviarie e ponti, mentre a Istanbul la violenza ha raggiunto il consolato israeliano, dove due persone hanno perso la vita a causa di diversi spari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e l’Iran al punto di rottura: rischio blackout energetico in Italia

Guerra in Iran, rischio di lockdown energetico anche in Italia: cosa significaIl panorama geopolitico internazionale sta subendo una trasformazione radicale che rischia di proiettare l’Italia e l’intero continente europeo in...

Cuba al collasso energetico: crisi carburante paralizza l’isola e rischia blackout diffusi. Trump nel mirino dell’Avana.La situazione a Cuba è precipitata, spingendo l'isola verso blackout senza precedenti e una paralisi economica crescente.

Temi più discussi: Trump, l'accordo e l'ultimatum all'Iran: tra apertura e minacce, cosa ha detto; Tra Trump e l'Iran vince la Cina? Sette ragioni per cui Xi Jinping è in vantaggio (per ora) nella sfida per Hormuz; L’Iran è diventato una trappola per Trump - Pierre Haski; L’Iran respinge l’ultimatum di Trump.

Trump minaccia l'Iran: 'Un'intera civiltà sta per morire', il Papa: 'E' inaccettabile'La guerra del Golfo ha vissuto un'ennesima e drammatica giornata, con la comunità internazionale sospesa sull'ultimatum di Donald Trump a Teheran per Hormuz. ansa.it

Medio Oriente, Trump minaccia l'Iran: 'Un'intera civiltà sta per morire'. Raid su ponti e ferrovie - LIVEBLOGPoi: 'Tuttavia questa notte potrebbe anche accadere qualcosa di meraviglioso'. Media iraniani: 'Sospesi tutti i canali di comunicazione con gli Usa'. Teheran ai giovani: 'Formate catene umane intorno ... ansa.it

In attesa della scadenza dell'ultimatum di Trump ("un'intera civiltà morirà stanotte") e mentre sono già in corso attacchi alle infrastrutture produttive ed economiche del Paese, Teheran mostra sui social e in tv le immagini di ponti e centrali nucleari presidiate da - facebook.com facebook

Trump e l'ultimatum all'Iran, parte il countdown tv in Israele - Video x.com