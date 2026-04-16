Il Fondo Monetario Internazionale ha segnalato mercoledì che il conflitto tra Israele e gli Stati Uniti contro l’Iran sta influenzando i bilanci pubblici di diversi paesi. Secondo l’istituzione, questa situazione rischia di aumentare il debito globale, creando preoccupazioni sui mercati finanziari internazionali. La crisi in Medio Oriente viene vista come uno dei fattori che contribuiscono a questa escalation dei rischi economici a livello mondiale.

Il Fondo Monetario Internazionale ha lanciato un allarme globale mercoledì scorso, segnalando come il conflitto tra Israele e gli Stati Uniti contro l’Iran stia mettendo a rischio la tenuta dei bilanci pubblici mondiali. La tensione in Medio Oriente si inserisce in un quadro di fragilità finanziaria già preesistente, dove l’esplosione dei costi energetici ha costretto molti governi europei ad adottare misure di spesa massicce per tutelare imprese e cittadini, aggravando ulteriormente i deficit nazionali. L’escalation dei debiti globali e la pressione sui bilanci nazionali. I dati raccolti dal monitoraggio fiscale dell’istituto indicano che le dinamiche relative al debito pubblico mondiale non hanno mostrato alcun miglioramento significativo nel corso del 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme FMI: il conflitto in Medio Oriente fa esplodere il debito globale

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