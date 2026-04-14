Allarme FMI | il conflitto in Medio Oriente rischia il -2% del PIL globale

Il Fondo Monetario Internazionale ha segnalato che il conflitto in Medio Oriente potrebbe causare una riduzione del 2% del PIL globale. L'organizzazione ha evidenziato come le tensioni nella regione abbiano il potenziale di influenzare i mercati internazionali e di mettere a rischio la stabilità economica mondiale. La previsione si basa su analisi delle ripercussioni delle recenti escalation nel contesto geopolitico.

Il Fondo Monetario Internazionale ha lanciato un severo monito riguardo alla stabilità economica globale, ipotizzando che le tensioni in Medio Oriente possano destabilizzare i mercati e provocare una contrazione del PIL mondiale vicina al 2%. Questo scenario pessimistico, che prevede anche gravi danni alle infrastrutture e l’allungamento dei conflitti, porterebbe la crescita globale sotto la soglia del 2%, configurando una recessione simile a quelle vissute durante la crisi finanziaria o la pandemia di Covid-19. Le forze che frenano il mercato e i rischi per la stabilità dei prezzi. L’attuale equilibrio economico globale sta affrontando una serie di ostacoli che minacciano di annullare i progressi degli ultimi mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme FMI: il conflitto in Medio Oriente rischia il -2% del PIL globale Fmi taglia il Pil mondiale 2026 al 3,1% con la guerra in Medio OrienteWASHINGTON, APR 14 - Il Fmi taglia la crescita globale al 3,1% nel 2026, lo 0,2% in meno delle stime di gennaio, e conferma al 3,2% quella del 2027,... F1, il conflitto in Medio Oriente potrebbe ridurre a 22 il numero dei GP: si rischia la cancellazione di Bahrain e Arabia SauditaNemmeno ha preso il via il Mondiale di Formula Uno 2026 che si rischia seriamente di dover depennare immediatamente due appuntamenti dal calendario.