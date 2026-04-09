Africa in crisi | il conflitto in Medio Oriente fa esplodere il debito

Il conflitto in Iran e le tensioni in Medio Oriente stanno avendo effetti diretti sui paesi africani, portando a un aumento del debito e a difficoltà economiche. Il presidente della Camera ItalAfrica ha recentemente evidenziato come le ripercussioni di questa crisi si manifestino in modo concreto sui bilanci nazionali del continente. Questa situazione sta portando a un deterioramento delle finanze pubbliche e a un aumento delle sfide economiche per molti stati africani.

Il presidente della Camera ItalAfrica, Cestari, ha lanciato un nuovo avvertimento riguardo alle ripercussioni sistemiche che il conflitto in Iran e le tensioni in Medio Oriente stanno provocando sul continente africano. La situazione attuale mette a nudo la fragilità strutturale di molte economie africane, colpite da uno shock che incide direttamente su debito, inflazione, sicurezza alimentare e stabilità sociale. Secondo le proiezioni internazionali, l’indebitamento commerciale a lungo termine degli Stati africani mostrerà una crescita significativa, passando dai circa 140 miliardi di dollari registrati nel 2025 ai 155 miliardi previsti per il 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Africa in crisi: il conflitto in Medio Oriente fa esplodere il debito Crisi Medio Oriente, Sanchez: La guerra in Iran è peggiore del conflitto in Iraq – Il video(Agenzia Vista) Madrid, 25 marzo 2026 "Quello che voglio dirvi con tutto ciò è che non ci troviamo di fronte allo stesso scenario della guerra... Leggi anche: UNICEF/Medio Oriente: In tutto il Medio Oriente, una generazione di bambini sta sprofondando sempre più nella crisi. Temi più discussi: L’Iran e oltre: come cambierà il Medio oriente dopo la guerra; L’Africa, tra disordine globale e nuove opportunità; La guerra in Medio Oriente interrompe le forniture di aiuti in Africa, migliaia di persone a rischio; Guerra in Medio Oriente devastante per l'Africa. La crisi energetica non finirà insieme alla guerraAnche se il cessate il fuoco dovesse reggere ci vorranno mesi, se non anni, per riportare la produzione ai livelli di prima ... ilpost.it Fertilizzanti, tregua inutile: prezzi ancora alle stelle e agricoltura in crisi, ecco cosa sta succedendo davveroLa tregua in Medio Oriente non risolve la crisi dei fertilizzanti. Tonnellate di prodotti in meno e prezzi alle stelle mettono a rischio il comparto agricolo. panorama.it Se la crisi in Medio Oriente "dovesse conoscere una nuova recrudescenza, riteniamo che non dovrebbe essere un tabù ragionare di una possibile sospensione temporanea del Patto di stabilità e crescita. Non una deroga per singolo Stato membro, ma un pro - facebook.com facebook Medio oriente, ancora attacchi in Libano. Hezbollah lancia un razzo su un kibbutz x.com