Un nuovo rapporto segnala che la Corrente atlantica critica, nota anche come Amoc, potrebbe collassare prima del previsto. La circolazione oceanica, che svolge un ruolo fondamentale nel clima globale, si trova sotto pressione a causa di cambiamenti climatici e alterazioni nelle temperature delle acque. Gli esperti avvertono che si rischia di superare un punto di non ritorno, con conseguenze potenzialmente catastrofiche per il sistema climatico mondiale.

L’Amoc, ovvero la Corrente atlantica critica o Circolazione tormoalina atlantica potrebbe collassare prima di quanto si pensasse. Si tratta di una scoperta che gli esperti che hanno condotto una nuova ricerca hanno definito “molto preoccupante”, in quanto il collasso avrebbe conseguenze catastrofiche per l’Europa, l’Africa e le Americhe. Allarme Amoc, la corrente atlantica verso il collasso: conseguenze catastrofiche. “Potremmo superare il punto di non ritorno” – Notizie.com Ma di cosa stiamo parlando? L’Amoc (Atlantic meridional overturning circulation), è un sistema fondamentale di correnti oceaniche che trasporta acqua calda dall’equatore verso nord (quindi verso l’Europa) e acqua fredda in profondità verso sud.🔗 Leggi su Notizie.com

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