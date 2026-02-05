Paesi nordici | punto di non ritorno dell’AMOC perché rafforzare le politiche di mitigazione

Da ameve.eu 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’AMOC, la Corrente del Golfo, si sta indebolendo rapidamente nel Nord dell’Atlantico. Paesi come Finlandia, Norvegia e Danimarca sono preoccupati: se il punto di non ritorno si supera, il clima europeo potrebbe cambiare per sempre. Gli scienziati avvertono che è urgente rafforzare le politiche di mitigazione per evitare conseguenze irreversibili.

**Un allarme drammatico dal Nord dell’Atlantico: Paesi come Finlandia, Norvegia e Danimarca temono un collasso della circolazione oceanica che potrebbe cambiare radicalmente il clima europeo.** Il rapporto “A Nordic Perspective on AMOC Tipping”, presentato a febbraio 2026, rivela come la corrente atlantica – che trasporta calore dal tropico verso l’Europa settentrionale – sia ormai a rischio di arresto, provocando conseguenze devastanti per l’intero continente. L’analisi, curata da ricercatori finlandesi insieme a istituzioni internazionali, mette in evidenza che l’attuale andamento del clima potrebbe portare alla fine della cosiddetta *Circolazione Meridionale Atlantica* (AMOC), un fenomeno che potrebbe innescare gelate estreme, innalzamenti del livello del mare, e un crollo della produttività agricola.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Nordic Atlantic

Tensione sull’Artico: il Regno Unito valuta truppe in Groenlandia, i Paesi nordici smentiscono le minacce russe e cinesi

Il governo britannico considera l’eventualità di inviare truppe in Groenlandia, in collaborazione con gli alleati europei, per rafforzare la presenza nell’Artico.

Dai Volenterosi truppe di supporto a Kiev, l'Italia fuori: pronti Francia, Gb, Paesi baltici e nordici

Al vertice di Berlino, i leader europei hanno sottoscritto un documento che definisce gli impegni della Coalizione del Volenterosi, evidenziando il ruolo di alcuni Paesi come Francia, Regno Unito, Paesi baltici e nordici, mentre l’Italia resta fuori.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Nordic Atlantic

Argomenti discussi: Costadoro sbarca a Londra: due caffetterie e 4 miscele protagoniste; A E.ON gara di Autostrade per l'Italia per ricarica auto elettriche; Ruanda: affari e turismo, evento divulgativo a Roma; La mezza età sta diventando un punto di rottura negli USA.

Paesi nordici: come battere la malinconia invernaleI Paesi nordici conoscono bene gli inverni lunghi e bui. Nonostante la poca o assente luce del giorno, e mesi di temperature rigide, chi vive nell'Europa del Nord e oltre il Circolo Polare Artico ha ... it.euronews.com

Europa: tessile, svolta circolare Paesi nordici tra riciclo e progetti crescita(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 Nov - Nei Paesi dell'Ue cresce la sensibilita' sostenibile nel settore del tessile. Non a caso l'obiettivo di molti Paesi, ma anche organizzazioni, e' quella di ... borsaitaliana.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.