Paesi nordici | punto di non ritorno dell’AMOC perché rafforzare le politiche di mitigazione

L’AMOC, la Corrente del Golfo, si sta indebolendo rapidamente nel Nord dell’Atlantico. Paesi come Finlandia, Norvegia e Danimarca sono preoccupati: se il punto di non ritorno si supera, il clima europeo potrebbe cambiare per sempre. Gli scienziati avvertono che è urgente rafforzare le politiche di mitigazione per evitare conseguenze irreversibili.

**Un allarme drammatico dal Nord dell’Atlantico: Paesi come Finlandia, Norvegia e Danimarca temono un collasso della circolazione oceanica che potrebbe cambiare radicalmente il clima europeo.** Il rapporto “A Nordic Perspective on AMOC Tipping”, presentato a febbraio 2026, rivela come la corrente atlantica – che trasporta calore dal tropico verso l’Europa settentrionale – sia ormai a rischio di arresto, provocando conseguenze devastanti per l’intero continente. L’analisi, curata da ricercatori finlandesi insieme a istituzioni internazionali, mette in evidenza che l’attuale andamento del clima potrebbe portare alla fine della cosiddetta *Circolazione Meridionale Atlantica* (AMOC), un fenomeno che potrebbe innescare gelate estreme, innalzamenti del livello del mare, e un crollo della produttività agricola.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il governo britannico considera l’eventualità di inviare truppe in Groenlandia, in collaborazione con gli alleati europei, per rafforzare la presenza nell’Artico.

Al vertice di Berlino, i leader europei hanno sottoscritto un documento che definisce gli impegni della Coalizione del Volenterosi, evidenziando il ruolo di alcuni Paesi come Francia, Regno Unito, Paesi baltici e nordici, mentre l’Italia resta fuori.

