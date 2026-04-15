Controlli dell' Arma nell' area di viale Storchi chiuso un ristorante kebab per lavoro nero

Negli ultimi giorni, le forze dell'ordine hanno rafforzato i controlli nella zona di viale Storchi e nelle strade vicine. Durante le verifiche, un ristorante kebab è stato chiuso per irregolarità legate al lavoro nero. L’attività delle forze dell’ordine si è concentrata su questa area, con controlli mirati e verifiche approfondite. Nessun altro dettaglio sui soggetti coinvolti o sulle altre attività controllate è stato fornito.

Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno sensibilmente intensificato la loro presenza lungo l'asse di viale Storchi e nelle vie limitrofe, mettendo in campo un'azione di monitoraggio a tutto campo.La lente d'ingrandimento dell'Arma si è focalizzata sul versante della.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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