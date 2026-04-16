Allarme a Crotone | catturati i pesci leone specie aliena killer

A Crotone si è verificato un avvistamento di pesci leone, specie considerata aliena e potenzialmente dannosa per l’ambiente marino. Due esemplari di pesce leone orientale sono stati catturati dal motopeschereccio Orlando nelle acque di fronte alla costa. La presenza di questa specie, nota anche come scorpena volante, ha suscitato attenzione tra gli operatori locali e le autorità competenti.

Le acque davanti alla costa crotonese sono state teatro di un avvistamento che accende i riflettori sulla vulnerabilità del nostro ecosistema marino: due esemplari di pesce leone orientale, noti anche come scorpena volante o pesce scorpione, sono stati prelevati dal motopeschereccio Orlando. La cattura, avvenuta sotto la guida del comandante Armando De Gennaro, è stata immediatamente segnalata dal Circolo per l’Ambiente Ibis ODV, sollevando interrogativi sulla velocità con cui le specie aliene stanno colonizzando il Mediterraneo occidentale. Un predatore esotico tra estetica e pericolo biologico. Il Pterois volitans, identificato scientificamente come specie originaria dell’Indo-Pacifico, non è solo una presenza estranea ma un elemento di disturbo per l’equilibrio biologico locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme a Crotone: catturati i pesci leone, specie aliena killer Notizie correlate Caravella portoghese nel Mediterraneo: allerta a Favignana, studio su specie aliena e rischi per i bagnanti.Una caravella portoghese, una pericolosa creatura marina originaria dell'Oceano Atlantico, è stata avvistata nelle acque del Mediterraneo,... La voracissima noce di mare invade (anche) la Laguna di Venezia: gli effetti sulla pesca della specie aliena invasivaTrieste, 26 gennaio 2025 - Con le acque di zavorra delle navi container dal Mar Nero è sbarcata (anche) nella Laguna di Venezia anche una noce di...