Caravella portoghese nel Mediterraneo | allerta a Favignana studio su specie aliena e rischi per i bagnanti

Un avvistamento preoccupa le autorità e i bagnanti di Favignana. Una caravella portoghese, specie aliena, è stata avvistata nel mare vicino all’isola. Gli esperti stanno studiando i rischi che questa creatura può rappresentare per chi nuota o si rilassa in spiaggia. Nel frattempo, le forze dell’ordine invitano alla prudenza e a seguire le indicazioni per evitare incidenti.

Una caravella portoghese, una pericolosa creatura marina originaria dell'Oceano Atlantico, è stata avvistata nelle acque del Mediterraneo, precisamente vicino all'isola di Favignana, in Sicilia. L'allerta è stata data da un residente locale, spingendo le autorità ad avviare protocolli di monitoraggio e studio per comprendere meglio la presenza di questa specie aliena e i potenziali rischi per la sicurezza dei bagnanti. L'avvistamento sottolinea la crescente problematica delle specie aliene nel Mar Mediterraneo, un fenomeno in costante aumento. La segnalazione, giunta nella giornata di ieri, ha immediatamente messo in moto le procedure previste.

