La voracissima noce di mare invade anche la Laguna di Venezia | gli effetti sulla pesca della specie aliena invasiva
Una specie aliena invasiva, la Mnemiopsis leidyi, ha recentemente raggiunto la Laguna di Venezia attraverso le acque di zavorra delle navi dal Mar Nero. La sua presenza sta influenzando gli ecosistemi locali e le attività di pesca, creando nuove sfide per l’ambiente e le comunità che vi operano. È importante monitorare gli effetti di questa specie sulla biodiversità e sulla sostenibilità della pesca nella regione.
Trieste, 26 gennaio 2025 - Con le acque di zavorra delle navi container dal Mar Nero è sbarcata (anche) nella Laguna di Venezia anche una noce di mare particolarmente vorace, la Mnemiopsis leidyi, specie aliena invasiva che ora starebbe sta provocando più guai del granchio blu. Parola di scienziati, la presenza di questo ctenoforo è notizia nota da anni. Ma ora il suo impatto devastante per la pesca viene documentato da un nuovo studio dell'Università di Padova e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs), pubblicato sulla rivista "Estuarine, Coastal and Shelf Science". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
