Una specie aliena invasiva, la Mnemiopsis leidyi, ha recentemente raggiunto la Laguna di Venezia attraverso le acque di zavorra delle navi dal Mar Nero. La sua presenza sta influenzando gli ecosistemi locali e le attività di pesca, creando nuove sfide per l’ambiente e le comunità che vi operano. È importante monitorare gli effetti di questa specie sulla biodiversità e sulla sostenibilità della pesca nella regione.

Trieste, 26 gennaio 2025 - Con le acque di zavorra delle navi container dal Mar Nero è sbarcata (anche) nella Laguna di Venezia anche una noce di mare particolarmente vorace, la Mnemiopsis leidyi, specie aliena invasiva che ora starebbe sta provocando più guai del granchio blu. Parola di scienziati, la presenza di questo ctenoforo è notizia nota da anni. Ma ora il suo impatto devastante per la pesca viene documentato da un nuovo studio dell'Università di Padova e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs), pubblicato sulla rivista "Estuarine, Coastal and Shelf Science". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La voracissima noce di mare invade (anche) la Laguna di Venezia: gli effetti sulla pesca della specie aliena invasiva

Approfondimenti su laguna voracissima

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

COME PESCARE NELLA LAGUNA VENETA | DALLA BARCA E DA RIVA

Ultime notizie su laguna voracissima

La Noce di mare è più dannosa del Granchio blu (e sta mettendo in ginocchio Venezia)L'ecosistema della Laguna di Venezia si trova ad affrontare una minaccia ecologica senza precedenti, potenzialmente più devastante del già noto granchio blu: ... ilmessaggero.it

Una 'noce di mare' più dannosa del granchio blu per la Laguna di Venezia(ANSA) - PADOVA, 26 GEN - Una noce di mare, ossia ctenoforo Mnemiopsis leidyi, un invertebrato tra le specie invasive più dannose al mondo, mette a rischio la Laguna di Venezia in misura maggiore de ... msn.com