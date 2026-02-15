Assalto portavalori | reparti speciali a caccia dei complici dei foggiani

Un assalto a un portavalori in Puglia, avvenuto ieri mattina, ha scatenato una vasta operazione delle forze speciali per catturare i complici dei rapinatori foggiani. Le auto usate dai malviventi sono state trovate nascoste in un'area di campagna, con alcuni veicoli modificati per eludere i controlli. Le indagini puntano a identificare i responsabili e a bloccare eventuali fiancheggiatori, mentre la comunità si interroga sulla crescente frequenza di questi episodi violenti.

Caccia ai complici e auto camuffate: l’escalation della criminalità nell’assalto al portavalori in Puglia. Un’operazione complessa, che ha visto l’impiego di reparti speciali dei Carabinieri, è in corso per smantellare la rete di complici di Giuseppe Russo e Giuseppe Iannelli, i due rapinatori originari del foggiano arrestati dopo l’audace assalto a un portavalori avvenuto il 9 febbraio lungo la strada tra Brindisi e Lecce. L’individuazione di una seconda auto, una Jeep Compass simile a quella già utilizzata durante la fuga e dotata di lampeggianti per simulare un veicolo delle forze dell’ordine, rivela un livello di preparazione e sofisticazione inedito, sollevando preoccupazioni sull’evoluzione delle tecniche utilizzate dalla criminalità organizzata.🔗 Leggi su Ameve.eu

Assalto a portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi

