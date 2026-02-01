Spazio B5 ospita la mostra fotografica di Andrea Borzatta Discendere o salire

Dal 19 al 30 marzo, Spazio B5 a Bologna apre le porte alla mostra fotografica di Andrea Borzatta intitolata “Discendere o salire”. L’esposizione invita i visitatori a riflettere sui diversi modi di muoversi e di percepire lo spazio, tra immagini che catturano momenti di discesa e salita. Un’occasione per immergersi in un percorso visivo che mette in discussione le sensazioni di movimento e di equilibrio.

Dal 19 al 30 marzo 2026, Spazio b5 a Bologna ospita la mostra fotografica "Discendere o salire", curata dall'Arch. Lorena Zúñiga Aguilera, con testo critico di Lorenzo Gresleri e con il patrocinio del Consolato Onorario del Cile per l'Emilia-Romagna. L'esposizione introduce al lavoro del fotografo Andrea Borzatta, artista che ha scelto il paesaggio cileno come campo di osservazione, riflessione e visione. La cerimonia d'inaugurazione ufficiale si terrà sabato 21 marzo alle ore 18:00.

