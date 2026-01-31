A Umbertide è stato aperto un nuovo parco in memoria del giornalista Donato Fezzuoglio, scomparso nel 2022. L’area verde, situata nel centro della città, è stata inaugurata ieri alla presenza di cittadini e familiari. Fezzuoglio, che ha sempre scritto di Umbertide e delle sue storie, viene ricordato per il suo lavoro intenso e sincero nel giornalismo locale. La cerimonia si è svolta in modo semplice, con un taglio del nastro e qualche parola di saluto. Ora il nuovo spazio verde vuole essere un modo per manten

A Umbertide è stato ufficialmente inaugurato un nuovo spazio verde dedicato al giornalista Donato Fezzuoglio, scomparso nel 2022 dopo una vita spesa a raccontare la realtà del territorio con impegno e onestà. Il parco, situato nel cuore della città, si trova lungo la via che collega il centro storico alla zona residenziale, in un’area già nota per i suoi percorsi pedonali e gli spazi verdi. L’inaugurazione, avvenuta sabato mattina, ha visto la partecipazione di autorità locali, familiari del giornalista, colleghi di professione e cittadini che hanno voluto omaggiare un uomo che ha rappresentato un punto di riferimento per l’informazione locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A Umbertide inaugurato spazio verde in memoria del giornalista Donato Fezzuoglio

Approfondimenti su Donato Fezzuoglio

Venti anni dopo, la città di Umbertide ricorda ancora Donato Fezzuoglio, l’appuntato dei carabinieri ucciso durante una sparatoria con dei rapinatori che avevano assaltato una banca.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Per non dimenticare. carabiniere scelto FEZZUOGLIO Donato (Bella, 27 maggio 1976 – Umbertide (PG), 30 gennaio 2006) è stato un carabiniere scelto, morto in servizio nel tentativo di sventare una rapina.. Il 30 gennaio 2006 quattro rapinatori armati facevan - facebook.com facebook

Oggi ricordiamo con profonda gratitudine l’Appuntato dei Carabinieri Donato Fezzuoglio, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, a vent’anni dalla sua scomparsa. Il 30 gennaio 2006, Donato ha perso la vita a Umbertide mentre, nel pieno adempimento x.com