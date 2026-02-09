Palermo per Gaza | San Valentino tra arte storia e solidarietà con tour guidato a sostegno di Medici Senza Frontiere

Palermo si trasforma in un palcoscenico di solidarietà per Gaza. In occasione di San Valentino, la città organizza un tour guidato tra arte e storia, con l’obiettivo di raccogliere fondi per Medici Senza Frontiere. Centinaia di persone si sono radunate nel centro storico, partecipando a una passeggiata che unisce cultura e aiuto umanitario. La partecipazione cresce di ora in ora, dimostrando come anche una giornata dedicata all’amore possa diventare un gesto concreto per chi ha bisogno.

Palermo si mobilita per Gaza: un San Valentino tra storia, arte e solidarietà. Palermo si prepara a celebrare San Valentino con un’iniziativa che va oltre il tradizionale scambio di doni e dichiarazioni d’amore. Le guide turistiche di Guides for Gaza Sicilia hanno ideato “Un amore di Kalsa”, una passeggiata guidata nel suggestivo quartiere storico della città, con un obiettivo ben preciso: raccogliere fondi a sostegno di Medici Senza Frontiere e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla difficile situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. L’appuntamento è fissato per il 14 febbraio 2026, alle 10:00, davanti al cancello d’ingresso di Villa Garibaldi in Piazza Marina.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Palermo Gaza

Il 14 febbraio le guide di Guides for Gaza Sicilia organizzano una passeggiata nel quartiere Kalsa a Palermo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Palermo Gaza

Argomenti discussi: Palermo: il sindaco Lagalla inaugura la mostra ''Heart of Gaza'' all'Istituto Gonzaga.

Heart of Gaza con i disegni dei bambini della Striscia: Per costruire la speranza contro ogni forma di indifferenzaI sogni colmi di speranza, il miracolo della vita quotidiana e l'atrocità della guerra sono i tre temi al centro dei 40 disegni di HeART of Gaza – L’Arte dei Bambini dal Cuore della Striscia di Gaza ... palermotoday.it

Sciopero a Palermo, organizzatori 'Siamo ventimila'Migliaia di persone, tanti studenti, stanno sfilando in corteo a Palermo per lo sciopero generale dei sindacati di base per solidarizzare col popolo palestinese e per sostenere la missione delle ... ansa.it

A San Valentino si progetta insieme il futuro: General Srl apre le porte della filiale di via San Martino a Varese con l’evento “Un architetto per voi”, pensato per le coppie che sognano casa. Il 12 e 13 febbraio consulenze gratuite di coppia con un architetto facebook