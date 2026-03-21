Firenze la storia della città attraverso i profumi dei Medici

A Firenze il racconto della città si intreccia con i profumi del passato, dalla corte medicea alle tecniche artigianali tradizionali. La storia si rivela attraverso fragranze che evocano il Rinascimento e metodi antichi di rilegatura e lavorazione del cuoio. La città custodisce un patrimonio di odori e tecniche che si tramandano da secoli, offrendo uno sguardo sensoriale sulla sua evoluzione.

Firenze, 21 marzo 2026 - Dai profumi rinascimentali legati alla corte medicea alle antiche tecniche della rilegatura e della lavorazione del cuoio. In occasione della Settimana del Fiorentino, in programma dal 21 al 29 marzo, all’atelier AquaFlor Firenze, ospitato nello storico Palazzo Corsini Antinori Serristori, il 23 e il 24 marzo dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 16 sarà possibile scoprire l’arte della profumeria artistica fiorentina, dalle spezierie rinascimentali alla figura di Caterina de’ Medici, che contribuì a diffondere in Europa l’uso delle fragranze. Durante la visita i partecipanti potranno esplorare un olfattorio con centinaia di essenze e conoscere il processo creativo che porta alla nascita di un profumo, dalle materie prime fino alla composizione finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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