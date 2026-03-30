alla biblioteca oriani un libro su giorgio napolitano

Mercoledì 1° aprile 2026 alle 17.30 si terrà presso la Sala Spadolini della Biblioteca Oriani la presentazione del libro di Gregorio Sorgonà intitolato

Si terrà mercoledì 1° aprile 2026, ore 17.30, presso la Sala Spadolini della Biblioteca Oriani, la presentazione del libro di Gregorio Sorgonà, Giorgio Napolitano (Salerno Editrice 2025). Il libro ricostruisce la biografia dell’undicesimo presidente della Repubblica, il primo a essere rieletto; uno dei più longevi politici italiani, la cui vita pubblica, durata circa settant’anni, si è intrecciata a fondo con la storia d’Italia, dalla ricostruzione sulle ceneri del fascismo all’era digitale. L’Autore racconta questo lungo percorso, esplorando un vastissimo materiale di archivio e dialogando con i tanti scritti storici e giornalistici dedicati alla figura di Napolitano e alla storia delle organizzazioni e delle istituzioni che lo hanno visto attivo protagonista. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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