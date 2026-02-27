Casa Valpatri | incontro con l' autrice alla libreria Amaddeo
Sabato 28 febbraio alle 18, la libreria Amaddeo in via Giuseppe De Nava a Reggio ospita la presentazione del romanzo “Casa Valpatri” di Nadia Crucitti, pubblicato da Città del Sole Edizioni. L'evento si svolge presso la libreria, con la partecipazione dell'autrice.
Sarà la libreria Amaddeo, sulla reggina via Giuseppe De Nava, ad ospitare, alle ore 18 di sabato 28 febbraio, la presentazione del romanzo di Nadia Crucitti “Casa Valpatri”, Città del Sole Edizioni. Con l’autrice converserà Francesco Idotta. Le letture sceniche saranno invece affidate a Cinzia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
