Alla corte di Francia | Christophe Rousset debutta a Venezia allo Squero

Un artista francese ha esordito a Venezia presso lo Squero, portando in scena un concerto che ripercorre le atmosfere della corte francese del Seicento e Settecento. La performance si è svolta in un locale storico della città, offrendo al pubblico un'esperienza musicale che si rifà alle sonorità e ai contesti di quell’epoca. La serata ha visto la partecipazione di appassionati e appassionate di musica antica, interessati a scoprire le interpretazioni di questo genere.

Un viaggio musicale tra le raffinate atmosfere della corte francese del Sei e Settecento approda a Venezia. Sabato 25 aprile alle ore 16.30, l’Auditorium “Lo Squero” sull’Isola di San Giorgio Maggiore ospita per la prima volta il celebre clavicembalista Christophe Rousset, protagonista di un appuntamento d’eccezione all’interno della Stagione Concertistica 2026 promossa da Asolo Musica Veneto Musica. Un debutto atteso nella cornice dello Squero. L’evento segna il debutto veneziano di Rousset nella suggestiva sala affacciata sulla laguna, uno degli spazi più affascinanti per la musica da camera. L’undicesima edizione della stagione concertistica, inserita nel calendario de “Le Città in Festa”, continua così a proporre appuntamenti di alto profilo artistico, capaci di coniugare qualità musicale e bellezza architettonica.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Alla corte di Francia: Christophe Rousset debutta a Venezia allo Squero Notizie correlate Leggi anche: Radio Gamec con Pedagogy of Hope debutta alla Biennale di Venezia Eurolega donne, Venezia debutta alla Final 6 contro Girona: in palio la semifinaleAlla Principe Felipe Arena di Saragozza, in Spagna, contro Girona (domani ore 17. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Musica, Christophe Rousset debutta allo Squero; Alla corte di Francia: Christophe Rousset debutta a Venezia allo Squero; The Circle – Folk Songs (Live): Moreno Il Biondo ed E-Wired Empathy riportano la musica popolare nel futuro. Christophe Rousset: «Racconto l’italianità della musica francese»«Napoli? Mi ha sempre affascinato perché tutto è iniziato qui...». Christophe Rousset parla con passione e entusiasmo. celebre clavicembalista e direttore d'orchestra francese, studioso e interprete ... ilmattino.it