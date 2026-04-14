La Reyer Venezia partecipa per la prima volta alla fase finale di Eurolega femminile e domani affronta Girona a Saragozza alle 17.30. La partita si gioca nell’ambito della Final Six, con l’obiettivo di qualificarsi per la semifinale. La squadra veneziana si prepara alla sfida in una data storica, con l’attenzione rivolta a questa prima esperienza in una competizione europea di alto livello.

Alla Principe Felipe Arena di Saragozza, in Spagna, contro Girona (domani ore 17.30) Venezia giocherà la sua prima partita di una fase finale dell’Eurolega. Inaspettata, la Reyer è partita da lontano, dal turno di qualificazione vinto contro la Stella Rossa a settembre. Poi una stagione regolare eccellente: 11 vittorie e 4 sconfitte, un record che coach Mazzon ha definito “enorme per il nostro roster”. Tra prima e seconda fase Venezia ha battuto anche Saragozza e Landes, due delle squadre presenti proprio alle Final Six. Il finale di stagione della Reyer è stato maturo ed esaltante: le orogranata si sono prese la qualificazione grazie alla vittoria contro Valencia nell’ultima giornata della seconda fase, davanti al proprio pubblico.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eurolega donne, Venezia debutta alla Final 6 contro Girona: in palio la semifinale

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