Alla scoperta di Teate nel Seicento alla biblioteca Bonincontro

Il progetto “Teate nel Seicento” prende vita alla biblioteca Bonincontro di Chieti Scalo, dove venerdì 20 febbraio alle 18 si terrà un evento dedicato alla storia della città nel Seicento. La serata si inserisce nei “salotti culturali del Masci del venerdì”, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire dettagli storici poco noti, accompagnati da immagini e documenti d’epoca.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Venerdì 20 febbraio, alle ore 18, alla biblioteca Marilia Bonincontro di Chieti Scalo, appuntamento con “I salotti culturali del Masci del venerdì”. L'incontro su “Teate nel Seicento” sarà tenuto dal professor Giuseppe Mrozek. L’intervento si propone di ripercorrere la storia seicentesca di Chieti, soprattutto dal punto di vista politico e istituzionale. L’evoluzione della città e delle sue élites verrà inquadrata all’interno del Regno di Napoli e, ancor più, nel contesto più ampio della grande monarchia internazionale degli Asburgo di Spagna.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Sabato 24 gennaio, presso la biblioteca “Marilia Bonincontro” di Chieti Scalo, si terrà un open day dedicato alle danze africane e alle percussioni.

Sabato 14 febbraio alle 17, la biblioteca “Marilia Bonincontro” di Chieti aprirà le porte a un nuovo incontro dedicato ai media perduti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.