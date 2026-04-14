Rinnovo Locatelli trattativa avanzata tra la Juventus e il calciatore Gli ultimi aggiornamenti dalla Continassa

Secondo le ultime notizie provenienti dalla Continassa, la Juventus sta portando avanti con grande slancio la trattativa per il rinnovo contrattuale con il centrocampista. La trattativa tra il club e il calciatore sembra aver raggiunto uno stadio molto avanzato, con incontri e discussioni che proseguono senza interruzioni. Al momento, non sono stati divulgati dettagli specifici sulle condizioni dell’accordo o sulla durata del nuovo contratto.

di Angelo Ciarletta Rinnovo Locatelli, trattativa in stato molto avanzato tra la Juventus e il centrocampista. Vediamo insieme gli ultimi aggiornamenti dalla Continassa. La Juve accelera per consolidare le fondamenta del proprio centrocampo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio profilo X, il club bianconero è in trattative avanzate per il rinnovo del contratto di Manuel Locatelli. ULTIMISSIME JUVE LIVE La volontà della dirigenza è chiara: mettere il centrocampista italiano al centro del progetto futuro. Le parti sono al lavoro per definire i dettagli dell’accordo che dovrebbe legare ancora a lungo il calciatore ai colori bianconeri.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Locatelli, trattativa avanzata tra la Juventus e il calciatore. Gli ultimi aggiornamenti dalla Continassa Rinnovo Spalletti, accordo tra il tecnico e la Juventus fino al 2028. Gli ultimi aggiornamentidi Angelo CiarlettaRinnovo Spalletti, accordo tra il tecnico toscano e la Vecchia Signora fino al giugno del 2028. Rinnovo Spalletti, accordo tra il tecnico e la Juventus fino al 2028. Gli ultimi aggiornamenti e quando arriverà l’ufficialitàdi Marco BaridonRinnovo Spalletti, accordo tra il tecnico toscano e la Vecchia Signora fino al giugno del 2028.