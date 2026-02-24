Uomo trovato morto in un pozzo a Montefiascone

Un uomo di 76 anni è stato trovato senza vita in un pozzo a Montefiascone, dopo che era scomparso da casa da alcuni giorni. La causa sembra essere legata a un incidente durante le operazioni di recupero dell’acqua, che ha portato alla sua tragica scoperta. I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore per tirarlo fuori dal pozzo. La polizia indaga sugli ultimi movimenti dell’uomo prima del decesso.

Tragedia a Montefiascone. Un uomo di 76 anni è stato trovato morto in un pozzo scavato nel terreno nella mattinata di oggi, 24 febbraio. L'allarme, per la precisione, è scattato nelle prime ore del giorno. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno provveduto al recupero del corpo. Per l'uomo, purtroppo, non c'era già più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi. Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire con esattezza la dinamica e le circostanze della tragedia. Tra le ipotesi, non si esclude il gesto volontario. ViterboToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

