Alexander Zverev si prepara alle semifinali degli Australian Open 2026, confermando la sua forma migliore. Dopo una dura battaglia contro Learner Tien, ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli, sottolineando l’importanza di giocare senza dolore per esprimere il proprio tennis. La sua determinazione e concentrazione sono elementi chiave nel percorso verso la finale di questo importante torneo.

Alexander Zverev continua la sua corsa agli Australian Open 2026 e conquista l’accesso alle semifinali al termine di una battaglia di tre ore e tredici minuti contro un combattivo Learner Tien. Il numero 3 del mondo si impone in quattro set con il punteggio di 6-3, 6-7(5), 6-1, 7-6(3) sul cemento della Rod Laver Arena, al termine di un match più complesso di quanto possa suggerire il risultato finale. Il tedesco centra così la decima semifinale Slam in carriera e la quarta a Melbourne, confermandosi sempre più solido e continuo nei tornei major. A fare la differenza, nei momenti chiave, è stato soprattutto il servizio, fondamentale per spezzare la resistenza di un Tien capace di reggere e spesso dominare gli scambi da fondo campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alexander Zverev: “Senza dolore esprimo il mio miglior tennis ed è quello che voglio continuare a fare”

