Alexander Zverev | Ho fiducia nel mio dritto Cerundolo sarà un avversario difficile
Alexander Zverev ha raggiunto gli ottavi di finale agli Australian Open 2026, dopo aver sconfitto Cameron Norrie in quattro set. L’atleta tedesco ha espresso fiducia nel suo dritto e ha sottolineato la difficoltà di affrontare Francisco Cerundolo nel prossimo incontro. La competizione prosegue con intensità, confermando l’alto livello del torneo e le sfide che attendono i giocatori nei turni successivi.
Alexander Zverev prosegue il suo cammino a Melbourne e stacca il pass per gli ottavi di finale agli Australian Open 2026, dopo aver sconfitto in quattro set il mancino britannico Cameron Norrie con il punteggio di 7-5 4-6 6-3 6-1. Una buona prestazione per il tedesco n.3 del seeding, che ha concesso però un set per il terzo incontro consecutivo (su altrettanti match disputati) nella prima settimana dell’Happy Slam. “ Sono stato all’altezza del compito. Credo che Cameron abbia disputato il suo miglior match tra quelli in cui siamo affrontati e per questo sono contento di essermi qualificato. Di dritto oggi ho colpito proprio bene, è quello il colpo che mi fa vincere o perdere le partite. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Coppa Davis 2025, Alexander Zverev piega Francisco Cerundolo in due set: Argentina-Germania 1-1
Leggi anche: LIVE Zverev-Cerundolo, Germania-Argentina Coppa Davis in DIRETTA: il tedesco trova un avversario indigesto
Argomenti discussi: Musetti vola, è terzo nel ranking Atp Live dopo Alcaraz e Sinner: ecco cosa sta accedendo; Australian Open: riuscirà Cameron Norrie a decifrare il codice di Alexander Zverev per prolungare la corsa a Melbourne? | Notizie sul tennis; La audace ricerca di gloria di Carlos Alcaraz: può conquistare l'Australian Open senza Ferrero?.
La promessa di Alexander Zverev: Se vinco gli Australian Open, mi taglio i capelliUn'altra vittoria in quattro set per il tedesco, che ha comunicato questo patto ai fan nell'intervista post-partita ... tennisworlditalia.com
Australian Open, Zverev: Ho sentito dolore al tendine d’Achille, ma il fisio mi ha dettoTennis - Australian Open | Alexander Zverev ha spiegato il medical time out nella sfida di secondo turno con Muller: il fisioterapista ha controllato tutta la zona e ha detto che andava tutto bene ... ubitennis.com
Alexander Zverev vince il terzo match consecutivo in quattro parziali e raggiunge Cerundolo. Tomas Martin Etcheverry gioca alla pari con Alexander Bublik, ma nei momenti topici non riesce a tenergli testa - facebook.com facebook
Alexander Zverev non brilla, ma piega in quattro set Gabriel Diallo all’esordio degli Australian Open 2026 - x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.