Alexander Zverev ha raggiunto gli ottavi di finale agli Australian Open 2026, dopo aver sconfitto Cameron Norrie in quattro set. L’atleta tedesco ha espresso fiducia nel suo dritto e ha sottolineato la difficoltà di affrontare Francisco Cerundolo nel prossimo incontro. La competizione prosegue con intensità, confermando l’alto livello del torneo e le sfide che attendono i giocatori nei turni successivi.

Alexander Zverev prosegue il suo cammino a Melbourne e stacca il pass per gli ottavi di finale agli Australian Open 2026, dopo aver sconfitto in quattro set il mancino britannico Cameron Norrie con il punteggio di 7-5 4-6 6-3 6-1. Una buona prestazione per il tedesco n.3 del seeding, che ha concesso però un set per il terzo incontro consecutivo (su altrettanti match disputati) nella prima settimana dell’Happy Slam. “ Sono stato all’altezza del compito. Credo che Cameron abbia disputato il suo miglior match tra quelli in cui siamo affrontati e per questo sono contento di essermi qualificato. Di dritto oggi ho colpito proprio bene, è quello il colpo che mi fa vincere o perdere le partite. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alexander Zverev: “Ho fiducia nel mio dritto. Cerundolo sarà un avversario difficile”

