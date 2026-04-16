Alex Manninger il giallo sull' incidente stradale | su cosa si indaga

Le autorità stanno indagando sull’incidente stradale che ha coinvolto l’ex portiere di calcio Alex Manninger, noto per aver giocato con diverse squadre italiane. La scomparsa dell’atleta ha attirato l’attenzione e ha portato a un approfondimento delle circostanze dell’incidente. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sulle cause o su eventuali responsabilità. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dell’accaduto.

La scomparsa di Alex Manninger, ex portiere di Juve, Siena e Fiorentina, ha scosso tutto il mondo del calcio. L'austriaco è morto in un incidente stradale, travolto da un treno in corsia mentre con la sua auto si trovava in mezzo al passaggio a livello. La sbarra, secondo quanto si apprende, era alzata. Manniger si trovava da solo in auto al momento dell'impatto con il treno. Le 25 persone a bordo, invece, sono rimaste illese. "Grazie al tipo di veicolo, è possibile analizzare con precisione i dati elettronici e, di conseguenza, il comportamento del conducente", ha spiegato l'ingegner Gerhard Kronreif, perito incaricato dalla Procura. Si indaga anche sull'effettivo funzionamento del semaforo che avrebbe dovuto indicare con il rosso il divieto di attraversamento dei binari.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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