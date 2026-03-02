Tragico incidente sull'A2 morto Matteo Ginetti 29 anni di Eboli

Un incidente grave si è verificato sull’autostrada A2 a Battipaglia, dove ha perso la vita un uomo di 29 anni proveniente da Eboli. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava fuori dalla sua vettura quando è stato investito da più auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Morto in un incidente Matteo Ginetti. D’Angelo (pres. Sapar): Una tragedia che ci lascia senza paroleTragico incidente sull’A2 del Mediterraneo: muore Matteo Ginetti, figlio dell’imprenditore Girolamo Ginetti. Il messaggio di cordoglio del presidente Sapar. agimeg.it

Tragedia sull’A2 del Mediterraneo: 28enne perde la vita allo svincolo di BattipagliaLa vittima, originaria di Eboli, era alla guida di una utilitaria rimasta coinvolta in un primo scontro con un’altra vettura. agro24.it

