Alessandro Pier Guidi nel mito di Bandini Imola celebra il Re del Wec Sono profondamente onorato

A Imola, si celebra il pilota che ha portato la Ferrari al successo nel campionato mondiale di durata, ricordando il leggendario pilota scomparso. Alessandro Pier Guidi, presente all’evento, ha espresso il suo rispetto e la sua soddisfazione per il riconoscimento ricevuto, sottolineando come siano passati anni da quando aveva iniziato questa carriera. L’iniziativa rende omaggio alla figura di Bandini, simbolo della storia sportiva locale.

“Qualche anno fa non avrei mai immaginato di trovarmi qui, oggi sono solo grato e fiero”. C’è tutta l’umiltà e la forza del Campione del Mondo nelle parole di Alessandro Pier Guidi, il pilota che ha riportato la Ferrari sul tetto del mondo nelle competizioni di durata. È stato lui il protagonista.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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