Stasera su Rai 3 torna “Splendida Cornice”, il varietà condotto da Geppi Cucciari. La trasmissione, in onda nella prima serata, propone un mix di cultura, ironia e spettacolo. Tra gli ospiti di questa puntata ci sono le attrici Giuliana De Sio e Vanessa Scalera, pronte a condividere il loro talento con il pubblico. La puntata promette di offrire momenti di intrattenimento e approfondimento culturale.

Geppi Cucciari torna questa sera, giovedì 16 aprile, con un nuovo appuntamento di Splendida Cornice, il varietà della prima serata di Rai 3 che unisce cultura, ironia e spettacolo. Anticipazioni e ospiti del 16 aprile 2026. Tanti nuovi ospiti, le attrici Giuliana De Sio e Vanessa Scalera, l’attore Nicola Nocella, il cantautore e attore Pierpaolo Capovilla, il giornalista sportivo Paolo Maggioni e la giornalista e critica cinematografica Paola Jacobbi. Interverranno anche il giornalista e scrittore Giovanni Grasso, in libreria con il romanzo Finché durerà la terra; Francesco Montanari, in tournée con lo spettacolo Storia di un Cinghiale. Qualcosa su Riccardo III; lo scrittore e giornalista Paolo Di Paolo; i giornalisti e telecronisti Alessandro Antinelli e Tiziano Crudeli; e Pif.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Giuliana De Sio e Vanessa Scalera stasera a Splendida Cornice

Notizie correlate

Alla Pergola Giuliana De Sio e Filippo Dini protagonisti de "Il gabbiano" di ?echov"Una carrellata di amori sbagliati, passioni non ricambiate e frustrazioni artistiche, attuale come non mai.

Buon compleanno Marco Amelia, Gelindo Bordin, Giuliana de Sio…Buon compleanno Giuliana de Sio, Innocenzo Cruciani, Pjanic, Umberto Orsini, Flavia Perina, Mario Ferrara, Gelindo Bordin, Miriam Cominelli, Marco...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Splendida cornice; Con Era il cinema non ha età; Raoul Bova e la magia dei sentimenti che tornano: il calore della memoria ‘riaccende’ l’amore dimenticato; Pino Settanni e la fotografia sbarcano in biblioteca.

Splendida cornice, anticipazioni di stasera 16 aprile: ospiti in studio Giuliana De Sio e Vanessa ScaleraNuovo appuntamento con Splendida cornice, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari, in onda stasera - giovedì 16 aprile - alle 21.20 su Rai 3. Tra il ricco parterre di ospiti Giuliana De ... corrieredellumbria.it

Giuliana De Sio e Vanessa Scalera a Splendida cornice stasera su Rai 3Geppi Cucciari torna con un nuovo appuntamento di Splendida Cornice giovedì 16 aprile in prima serata su Rai 3: gli ospiti. corrierenazionale.it

A Splendida Cornice tra gli ospiti Giuliana De Sio, Vanessa Scalera, Nicola Nocella, Francesco Montanari, Pierpaolo Capovilla, Mario Biondi ed Eugenio Finardi Geppi Cucciari torna con un nuovo appuntamento di “Splendida Cornice” giovedì 16 aprile in pri facebook

Stasera Vanessa Scalera e Giuliana De Sio saranno a #SplendidaCornice Ospiti anche Nicola Nocella, Pierpaolo Capovilla, Paolo Maggioni Paola Jacobbi, Giovanni Grasso, Francesco Montanari, Paolo Di Paolo, Alessandro Antinelli, Tiziano Crudeli, Pif, Ma x.com