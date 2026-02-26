Alessandria maxi sequestro di lingotti d' oro della Gdf per oltre 750mila euro

I finanzieri della Compagnia di Valenza hanno sequestrato oltre 6 chili di lingotti e lamine d’oro, due bracciali in oro bianco con pietre preziose incastonate e diamanti naturali per 809,10 carati. La cifra del sequestro è di circa 758mila euro. Le attività hanno portato alla segnalazione alla Prefettura ed alla Camera di Commercio di Alessandria di cinque soggetti, quattro dei quali rappresentanti legali di società con sede in Italia e in Belgio, responsabili, a vario titolo, per commercio non autorizzato di oggetti preziosi e commercio di metalli preziosi privi di marchio identificativo e titolo legale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

