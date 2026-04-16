Aldo Serena ha espresso un parere a sorpresa riguardo al mercato della Juventus, indicando che l’arrivo di un difensore bianconero potrebbe rappresentare un rinforzo utile per l’Inter. In particolare, ha citato i nomi di Bremer e Kim come possibili acquisti a rafforzamento della difesa nerazzurra durante la prossima sessione di calciomercato. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un contesto di discussione sulle strategie di rafforzamento delle squadre di Serie A.

di Luca Fioretti Aldo Serena a sorpresa, il protagonista suggerisce apertamente i clamorosi acquisti di Bremer e Kim per blindare la difesa dell’Inter in estate. Durante una intervista concessa in esclusiva sulle prestigiose pagine de La Repubblica, Aldo Serena ha analizzato lucidamente le future mosse dell’ Inter. L’opinionista ha espresso il proprio parere in maniera totalmente inequivocabile, offrendo un suggerimento davvero prestigioso e importante per rinforzare la retroguardia nerazzurra. Il focus principale si concentra su Gleison Bremer, ritenuto il tassello assolutamente ideale per compiere un salto di qualità estremamente decisivo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Aldo Serena a sorpresa su quel bianconero: «Sarebbe un ottimo rinforzo per l’Inter». Lo scenario di calciomercato

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Anche tu, in quanto a numeri 1, non scherzi. Ogni tanto rileggo le tue interviste su “Inter Football club”. Sempre razionale, pacato, equilibrato. Rappresentante di un calcio privo di odio e astio. Grande Aldo Serena x.com