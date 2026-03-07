Calciomercato Juve rivelazione a sorpresa sul bianconero | il Barcellona lo punta in vista dell’estate! Di chi si tratta
Il Barcellona ha manifestato interesse per un centrocampista della Juventus in vista della prossima estate. La società catalana ha deciso di puntare sul giocatore, mentre la dirigenza bianconera lavora per blindarlo e prevenire eventuali offerte. La trattativa è al momento in fase di sviluppo, e non sono stati resi noti dettagli specifici sulla situazione contrattuale o sulle tempistiche.
Locatelli Juve, avanti i dialoghi per il rinnovo: l’obiettivo della società è arrivare alla fumata bianca entro quella data. Il punto Kayode Juve, bianconeri stregati dalla crescita del laterale del Brentford: scout già in missione in Inghilterra! Gli aggiornamenti Perin via dalla Juve? Il portiere ha una chiara volontà per quanto riguarda il suo futuro: cosa filtra in vista dell’estate Schlager Juve, rivelazione sul mediano in scadenza col Lipsia: contatti tra le parti lo scorso gennaio, cosa filtra per l’estate Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato Juve, svelato il piano di Spalletti in vista dell’estate: chi resta e chi parte, cosa succederà nel club bianconeroCalciomercato Juve, svelato il piano di Spalletti in vista dell’estate: chi resta e chi parte, cosa succederà nel club bianconero Osimhen Juve, si...
Leggi anche: Calciomercato Juve: sirene dalla Turchia per quel bianconero! Potrebbe a sorpresa lasciare Torino a gennaio, di chi si tratta
Tutto quello che riguarda Calciomercato Juve.
Temi più discussi: La Juve balla sulle punte: dall'affare Vlahovic allo sgarbo Malen; Juventus e Milan duellano per Alajbegovic: chi è il nuovo Wirtz che sfida Yildiz; Como, Fabregas e la rivelazione sul futuro di Ramon; Schlager Juve, rivelazione sul mediano in scadenza col Lipsia: contatti tra le parti lo scorso gennaio, cosa filtra per l'estate.
Juve contro Inter, si accende il Derby d’Italia: servono 50 milioni | CMLa Juventus è pronta a sfidare l’Inter sul mercato in vista della prossima estate: le ultime sull’obiettivo delle due big ... calciomercato.it
Juve-Vlahovic, primo incontro sul rinnovo: c’è apertura. Le news di calciomercatoIl faccia a faccia della scorsa settimana e la volontà dell'attaccante: nessun accordo con altri club. Ora si entra nel vivo delle cifre ... sport.sky.it
#Juventus, missione per #Kayode: il prezzo [Tuttosport] #calciomercato #Juve calciomercato.com/liste/juventus… x.com
Dopo il muro di gennaio, Perin prepara le valigie: il portiere cerca un progetto per tornare titolare fisso. #Perin #Juve #Calciomercato #Spalletti #juventusnews24 - facebook.com facebook