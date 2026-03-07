Calciomercato Juve rivelazione a sorpresa sul bianconero | il Barcellona lo punta in vista dell’estate! Di chi si tratta

Il Barcellona ha manifestato interesse per un centrocampista della Juventus in vista della prossima estate. La società catalana ha deciso di puntare sul giocatore, mentre la dirigenza bianconera lavora per blindarlo e prevenire eventuali offerte. La trattativa è al momento in fase di sviluppo, e non sono stati resi noti dettagli specifici sulla situazione contrattuale o sulle tempistiche.