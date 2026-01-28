Corpi e luci in equilibrio | al Museo Fortuny la mostra dedicata ad Antonio Scaccabarozzi

La mostra dedicata ad Antonio Scaccabarozzi apre le porte al Museo Fortuny di Venezia. Le sue opere, fatte di corpi e luci, si confrontano con gli spazi del museo, creando un equilibrio tra elementi visivi e sensoriali. I visitatori possono immergersi in un percorso che mette in evidenza la capacità dell’artista di giocare con la luce e le forme. La mostra, curata dalla Fondazione Musei Civici, invita gli spettatori a scoprire un lato nuovo dell’arte contemporanea veneziana.

La Fondazione Musei Civici di Venezia presenta negli spazi del Museo Fortuny la mostra Antonio Scaccabarozzi. Diafanés, progetto a cura di Ilaria Bignotti e Camilla Remondina, in collaborazione con Galleria Clivio e Archivio Antonio Scaccabarozzi. La mostra propone un intervento dedicato a una delle ricerche più rigorose e singolari dell’arte italiana della seconda metà del Novecento, mettendo in relazione l’opera di Antonio Scaccabarozzi (1936–2008) con la figura e l’eredità di Mariano Fortuny. Il confronto, condotto per affinità strutturali più che per analogie formali, indaga una concezione condivisa dell’opera come spazio di attraversamento e di esperienza.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

ANTONIO SCACCABAROZZI. DIAFANÉS Museo Fortuny, #Venezia 28 gennaio – 6 aprile 2026 A cura di Ilaria Bignotti e Camilla Remondina In collaborazione con Galleria Clivio e Archivio Antonio Scaccabarozzi

