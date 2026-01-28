Corpi e luci in equilibrio | al Museo Fortuny la mostra dedicata ad Antonio Scaccabarozzi

Da veneziatoday.it 28 gen 2026

La mostra dedicata ad Antonio Scaccabarozzi apre le porte al Museo Fortuny di Venezia. Le sue opere, fatte di corpi e luci, si confrontano con gli spazi del museo, creando un equilibrio tra elementi visivi e sensoriali. I visitatori possono immergersi in un percorso che mette in evidenza la capacità dell’artista di giocare con la luce e le forme. La mostra, curata dalla Fondazione Musei Civici, invita gli spettatori a scoprire un lato nuovo dell’arte contemporanea veneziana.

La Fondazione Musei Civici di Venezia presenta negli spazi del Museo Fortuny la mostra Antonio Scaccabarozzi. Diafanés, progetto a cura di Ilaria Bignotti e Camilla Remondina, in collaborazione con Galleria Clivio e Archivio Antonio Scaccabarozzi. La mostra propone un intervento dedicato a una delle ricerche più rigorose e singolari dell’arte italiana della seconda metà del Novecento, mettendo in relazione l’opera di Antonio Scaccabarozzi (1936–2008) con la figura e l’eredità di Mariano Fortuny. Il confronto, condotto per affinità strutturali più che per analogie formali, indaga una concezione condivisa dell’opera come spazio di attraversamento e di esperienza.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

