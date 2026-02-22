Storia e Misteri 2026 | viaggi tra storia e spiritualità

Il viaggio di Aristide Malnati e Virginia Reniero tra archeologia e spiritualità nasce dall’interesse per antiche civiltà e misteri nascosti. Durante le puntate, i conduttori visitano siti storici e approfondiscono tradizioni spirituali, portando gli spettatori in luoghi sconosciuti e affascinanti. La serie si concentra su ricerche e scoperte che svelano legami tra passato e credenze religiose. La narrazione si concentra su dettagli storici e simbolici che si trovano in ogni tappa del percorso.

Il viaggio televisivo di Aristide Malnati e Virginia Reniero tra archeologia, spiritualità e avventura. La nuova edizione 2026 di "Storia e Misteri", il format ideato e curato dall'archeologo e giornalista Aristide Malnati insieme alla documentarista Virginia Reniero, conferma la sua vocazione: unire il rigore della ricerca storica al fascino dell'esplorazione, portando il pubblico in luoghi remoti, carichi di simboli, tradizioni e spiritualità. Il programma, in onda in chiaro su Telenova (canale 18 del digitale terrestre in Lombardia, Piemonte orientale e provincia di Piacenza, e ovunque in streaming), accompagna gli spettatori ogni venerdì alle 23.