Bagnoregio entra nell' associazione delle vie Francigene | Saremo protagonisti nel circuito internazionale

Bagnoregio ha ufficialmente aderito all’Associazione europea delle vie Francigene, un organismo riconosciuto dal Consiglio d’Europa che si occupa di promuovere e coordinare l’itinerario culturale della via di pellegrinaggio. La città entrerà a far parte di un circuito internazionale che collega diversi percorsi storici e religiosi. Questa decisione è stata comunicata dal Comune, che ha sottolineato la volontà di partecipare attivamente alle iniziative dell’associazione.

Il Comune di Bagnoregio entra ufficialmente a far parte dell’Associazione europea delle vie Francigene, l’organismo riconosciuto dal consiglio d’Europa che promuove e coordina l’itinerario culturale della via di pellegrinaggio. La decisione è stata approvata dal consiglio comunale, segnando un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Massari (Pd): “La Regione aderisca all'Associazione Europea delle Vie Francigene"“Con questo progetto di legge vogliamo rafforzare il ruolo dell’Emilia-Romagna all’interno di uno dei più importanti itinerari culturali europei e... San Gregorio entra nel circuito internazionale femminile: debutta la prima tappa ITF W35Il circuito ITF femminile allarga i propri orizzonti in Sicilia e da Solarino, in provincia di Siracusa, si sposta a San Gregorio di Catania per...