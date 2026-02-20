Frosinone capitale italiana delle auto con 856 vetture ogni mille abitanti

Frosinone si distingue come la città italiana con il maggior numero di auto per abitante, con 856 vetture ogni mille residenti. Questa situazione nasce dalla forte diffusione di veicoli privati, anche nelle zone più centrali, dove le strade sono spesso congestionate. La presenza di numerose concessionarie e il costo ridotto dei mezzi di trasporto privato contribuiscono a questa alta percentuale. In molti quartieri, le case sono circondate da parcheggi sovraffollati, riflettendo chiaramente la dipendenza dalla macchina nella vita quotidiana dei cittadini.

I dati dell'ultimo report Istat certificano il primato assoluto del capoluogo ciociaro per tasso di motorizzazione in Italia. Un record che si scontra quotidianamente con l'emergenza inquinamento L'Italia si conferma l'autorimessa d'Europa, ma è a Frosinone che la dipendenza dalle quattro ruote tocca il suo apice assoluto. A certificarlo è il report dell'Istat sul parco veicolare italiano riferito al 2024: il capoluogo ciociaro detiene il primato nazionale tra i comuni capoluogo con un tasso di motorizzazione da capogiro, pari a 856 autovetture ogni 1.000 abitanti.