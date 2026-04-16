Al via Prosa Kids | il nuovo progetto teatrale per ragazzi a Castelsangiovanni

A Castelsangiovanni è iniziata una nuova rassegna teatrale chiamata “Prosa Kids”, rivolta a bambini, ragazzi e alle loro famiglie. Il progetto, promosso dall’amministrazione locale, prevede una serie di spettacoli con l’intento di far scoprire il teatro ai più giovani attraverso rappresentazioni di diverso genere. La rassegna mira a coinvolgere il pubblico più giovane e le famiglie con proposte teatrali di qualità.

Il Comune di Castelsangiovanni presenta “Prosa Kids”, una nuova rassegna teatrale dedicata ai più giovani e alle famiglie, con l’obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi al mondo del teatro attraverso spettacoli coinvolgenti e di qualità.Il progetto si articolerà in tre appuntamenti che.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate 'Fortuna', il nuovo progetto teatrale della compagnia 'Acqua Salata' in scena a Roseto ValfortoreSi terrà lunedì 30 marzo alle ore 18, presso l’ex Chiesa di San Rocco a Roseto Valfortore, la prima restituzione pubblica di “Fortuna”, nuovo... I My Chemical Romance sarebbero al lavoro su un “progetto teatrale”Nel corso di un’intervista con Broadway World, il drammaturgo e attore John Cameron Mitchell ha parlato dei suoi progetti futuri.