I My Chemical Romance sarebbero al lavoro su un progetto teatrale

I My Chemical Romance stanno lavorando a un progetto teatrale, secondo quanto riferito. Nel corso di un’intervista, il drammaturgo e attore John Cameron Mitchell ha menzionato i suoi piani futuri, senza fornire dettagli aggiuntivi. La notizia riguarda la collaborazione tra la band e il mondo del teatro, ma al momento non sono stati annunciati altri particolari o date ufficiali.

Nel corso di un’intervista con Broadway World, il drammaturgo e attore John Cameron Mitchell ha parlato dei suoi progetti futuri. Nel farlo, ha rivelato di star lavorando a un “progetto teatrale” con i My Chemical Romance. Pur mantenendo il massimo riserbo sulla natura dell’idea, è poi apparso anche nel podcast Only Child, dove ha condiviso qualche informazione in più. L’autore ha confermato che qualcosa è effettivamente in cantiere, ma che tutte le persone coinvolte sono determinate a mantenerle il segreto, almeno per il momento. John Cameron Mitchell, noto soprattutto per aver creato il musical cult Hedwig and the Angry Inch, ha dichiarato: «È un piccolo segreto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I My Chemical Romance sarebbero al lavoro su un “progetto teatrale” Articoli correlati Leggi anche: Al Niccolini arriva 'Ciao Pin', progetto teatrale su arte e creatività Laboratorio teatrale a Brisighella. Sarà proposto un lavoro su CechovA Brisighella il laboratorio di ricerca teatrale “Accendersi di territorio”, condotto da Beatrice Cevolani e Sabina Laghi, torna ad aprire gli spazi... He despised her disabled arms and wanted divorce. She walked away; he went mad with regret. Una raccolta di contenuti su Chemical Romance Temi più discussi: Il progetto teatrale segreto dei My Chemical Romance; Interpol. In arrivo un nuovo album, per Sam Fogarino ancora niente concerti; GionnyScandal del Grande Fratello Vip: chi è, età, adozione, il dramma dei genitori; A Reggio Emilia una mostra dedicata a Francesco Guccini. Il progetto teatrale segreto dei My Chemical RomanceLa band statunitense My Chemical Romance potrebbe essere coinvolta nello sviluppo di un nuovo e misterioso progetto teatrale. L’indiscrezione arriva dal drammaturgo e performer John Cameron Mitchell, ... rockol.it I My Chemical Romance tornano in concerto in ItaliaLa band simbolo nel rock alternativo e dell’emo americani è pronta a tornare, toccando anche il nostro Paese per il tour mondiale che nel 2026 celebrerà i trent’anni dell’album cult del gruppo, ossia ... tg24.sky.it Breath - Breaking Benjamin Welcome to the black parade - My chemical romance Mary on a cross - Ghost Let down - Radiohead Please please please let me get what i want - Muse Ecco la selezione di Alessandro da Rimini per INFERNO ROCK di oggi. Che - facebook.com facebook Il progetto teatrale segreto dei My Chemical Romance rockol.it/news-757680/my… x.com