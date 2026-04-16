Al via i lavori di riqualificazione dell' ufficio postale di Manoppello che diventa polis

Sono iniziati a Manoppello i lavori di riqualificazione dell’ufficio postale nell’ambito del progetto “polis” di Poste Italiane, volto a migliorare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione. La ristrutturazione mira a rendere più semplice e rapido il funzionamento degli uffici postali. Le operazioni sono state avviate di recente e coinvolgono le strutture locali per aggiornare gli spazi e le attrezzature.

Sono partiti anche a Manoppello i lavori del progetto “polis” di Poste Italiane per la riqualificazione degli uffici postali per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione.Sono iniziati, infatti, i lavori di ristrutturazione e rinnovamento della sede di.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Servizi: al via i lavori del 'Progetto Polis' all'ufficio postale di MontecalvoliL'intervento scatterà martedì 24 febbraio: la continuità dei servizi sarà garantita dal 27 febbraio da un container in piazza dell’Olocausto Poste... Poste Italiane, al via i lavori del progetto Polis per l'ufficio postale di VallerotondaArriva anche a Vallerotonda il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Al via i lavori sulla rete idrica, in 250mila senz'acqua in Abruzzo; Finiti i lavori dell'Aca sulla rete idrica, riempimento in corso: si dovrà attendere la potabilità; Due giorni senza acqua per un intervento straordinario sulla condotta, le raccomandazioni di Aca: Seguite solo le comunicazioni ufficiali; Abruzzo: sospensione idrica 13 e 14 aprile, dettagli e consigli. Al via i lavori di riqualificazione dell'ufficio postale di Manoppello che diventa polisSono iniziati, infatti, i lavori di ristrutturazione e rinnovamento della sede di Manoppello stazione (via Gabriele D’Annunzio) ... ilpescara.it Manoppello, l’ufficio postale diventa Polis: al via i lavori di ammodernamentoA Manoppello partono i lavori per trasformare l’ufficio postale in sede Polis. Attivo un ufficio mobile per garantire tutti i servizi durante l’intervento ... abruzzonews.eu Il Manoppello Arabona comunica che nel pomeriggio odierno Vincenzo Palumbo è stato sottoposto a intervento chirurgico alla spalla, perfettamente riuscito. A Vincenzo va l’abbraccio di tutta la società, dello staff, dei - facebook.com facebook