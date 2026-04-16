Al via gli Open Day delle Lauree Magistrali dell’Università di Siena

Tra fine aprile e inizio maggio, presso l’Università di Siena si terranno gli Open Day delle Lauree Magistrali. Durante questi incontri, le varie aree didattiche presenteranno i 38 corsi di laurea di secondo livello disponibili, tra cui 16 in lingua inglese e due in modalità mista. L’iniziativa offre agli studenti interessati la possibilità di conoscere le diverse offerte formative e approfondire i dettagli relativi ai singoli corsi.

Tra la fine di aprile e l’inizio di maggio le diverse aree didattiche dell’Università di Siena proporranno una serie di incontri, gli Open Day delle lauree magistrali, per presentare i 38 corsi di laurea di secondo livello, di cui 16 percorsi erogati in lingua inglese e due in modalità mista.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Orientamento universitario: una open week dedicata alle lauree magistraliFirenze, 8 aprile 2026 – Un’occasione preziosa per proseguire gli studi in modo mirato. Open day, mercoledì 25 febbraio l'Università di Siena apre le sue porteArezzo, 16 febbraio 2026 – Mercoledì 25 febbraio l'Università di Siena apre le sue porte a studentesse e studenti, con un appuntamento dedicato... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Itis e Liceo Classico: al via gli open day; Open Day 2026: scopri la Statale; Al via le iscrizioni ai nidi d'infanzia e open day per scegliere: da settembre nuova struttura con altri 30 posti; Prevenzione, l'open day itinerante dell'Asp fa tappa a Carini. ITS Marco Polo Academy, al via gli open day: lavoro e formazione con il 91% di occupatiVENETO - Dal 20 aprile tornano gli open day dell'ITS Marco Polo Academy, ente formativo veneziano che fa parte dell'Accademia Logistica & Mare. I corsi biennali post-diploma offerti dall'ITS, che ha s ... nordest24.it In Valdelsa iniziano gli open day dedicati alla MenopausaI consultori della Valdelsa organizzano per giovedì 16 aprile nella sede di Poggibonsi (Via Carducci, 4) il primo open day dedicato alla Menopausa. Ad accesso libero gratuito e senza ricetta ma con pr ... radiosienatv.it Nuovo #OpenDay Carta d'identità Elettronica #CIE Sabato 18 aprile saranno aperti gli sportelli anagrafici dei Municipi II, VI, VIII, IX, XI, XII e XIII, gli ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e facebook