L' Anm raccoglie 800 mila euro per il No al referendum 32 mila per i bambini di Gaza

L'Anm ha raccolto 800 mila euro destinati al Comitato per il No al referendum sulla giustizia e 32 mila euro per sostenere i bambini di Gaza. Questa iniziativa evidenzia l’impegno dell’associazione nel promuovere cause di rilevanza sociale, affrontando questioni interne e internazionali con attenzione e responsabilità. Le donazioni riflettono la volontà di contribuire a iniziative condivise per il bene comune.

"Dall'Anm slogan da imbonitori per il No". Parla la giudice Ceccarelli Roma. 800 mila euro per il Comitato per il No al referendum sulla giustizia, 32 mila euro per aiutare i bambini di Gaza. Sono le somme raccolte dall'Associazione nazionale magistrati tra i propri iscritti, che evidentemente sembrano avere una scala di priorità molto chiara. L'obiettivo primario è contrastare la riforma Nordio, i bambini a Gaza possono aspettare. Così, mentre l'Anm è riuscita a raccogliere 800 mila euro per finanziare il Comitato per il No, ricavando la somma dalle proprie casse (costituite dalle quote di iscrizione dei magistrati), modesto è stato per ora il risultato della raccolta fondi avviata a fine settembre dall'Anm tra i propri iscritti per aiutare i bambini a Gaza: all'iniziativa hanno aderito poco più di 200 magistrati e sono stati raccolti circa 32 mila euro.

