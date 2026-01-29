Nuovi lavori ai sottoservizi per 800 mila euro nella frazione a lago

Sono iniziati i lavori per migliorare le reti fognarie a Limonta, frazione di Oliveto Lario. Lario Reti Holding ha avviato il secondo lotto di interventi, investendo 800 mila euro per sistemare i sottoservizi lungo il lago di Lecco. I lavori, già in corso, puntano a garantire una gestione più efficiente delle acque e a tutelare l’ambiente locale.

Proseguono gli interventi ad opera di Lario Reti Holding per la tutela delle acque del lago di Lecco: opere in corso a Limonta L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio, avviato nel 2017, che ha già visto importanti investimenti per la separazione delle reti e la realizzazione di infrastrutture idrauliche avanzate. Tra il 2017 e il 2019, infatti, nelle frazioni di Vassena e Limonta erano stati realizzati i primi interventi di separazione delle reti, per un valore complessivo di circa 990.000 euro. Anche i lavori di separazione delle fognature nella frazione di Onno centro sono stati recentemente ultimati, con un investimento di circa 2 milioni di euro.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Oliveto Lario

Ultime notizie su Oliveto Lario

